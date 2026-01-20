FGJ sin denuncia de desaparición de tráileres

Tras las versiones de la presunta desaparición de un convoy de ocho tráileres, en la carretera Matamoros-Victoria, el titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, afirmó este martes que no han recibido una denuncia formal.

"No podemos decir que haya ocurrido porque no hay certeza", respondió el fiscal general a pregunta de un reportero.

Acciones de la autoridad

Dijo que el caso se encuentra en una fase preliminar de verificación, ya que la institución inició acciones para corroborar la información.

"Estamos verificando y localizando a la persona que se señaló como un empresario que estaría siendo afectado, pero no lo tenemos corroborado", expresó Govea Orozco.

Explicó que la Fiscalía debe actuar con cautela para no generar información incorrecta.

Detalles sobre la desaparición

Los reportes no oficiales indicaban que el pasado 18 de enero salieron de Matamoros ocho tráileres que transportaban diversos vehículos usados, los cuales habían sido importados de forma legal. Todos tenían como destino una empresa en Puebla.

Los informes señalaban que el convoy de tráileres tomó una ruta diferente a la que estaba programada. Originalmente deberían pasar por Ciudad Victoria, pero la última ubicación fue por la carretera al municipio de Soto La Marina.

Familiares de los operadores de los tráileres fueron quienes habían alertado de la desaparición.