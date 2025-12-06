Reciben a Winters Texas en Nuevo Progreso

La mañana de sábado, en medio de una marcada inconformidad y reclamos de comerciantes establecidos y de puestos fijos y semifijos para con las autoridades y la dirección de turismo, se llevó a cabo el recibimiento de bienvenida a los turistas de invierno provenientes de varios estados de la Unión Americana.

¿Qué reclamos hicieron los comerciantes en Nuevo Progreso?

Algunos de los inconformes manifestaron específicamente su molestia contra los organizadores encargados del evento, por atravesar una tarima en la calle principal solo hasta la tercera cuadra, porque según hasta ahí llegarían los Winters Texas. Esto en virtud de que son hasta las cinco cuadras de la avenida Benito Juárez quienes ahí se encuentran ofertando sus productos y artículos, mismos que dependen 100 por ciento del turismo para llevar el sustento diario para la familia, lo que consideraron injusto, calificando a los organizadores de faltos de conocimiento, como ellos no viven en Nuevo Progreso, les importa poco.

Inclusive señalan que le reclamaron al delegado municipal Manuel Ávila Mejía, quien si vive en Nuevo Progreso y conoce al dedillo de quienes se sostiene el comercio, pero les respondió que él nada podía hacer, porque de la logística y el programa estaba a cargo la dirección de Turismo. "Nos están perjudicando a quienes nos encontramos más allá de las tres cuadras, hasta donde solamente se habilitó como calle peatonal", expresó indignado conocido profesionista.

Acciones de la dirección de turismo ante la inconformidad

Por si fuera poco, el mal tiempo terminó por aguadar la recepción a los vecinos del Norte, que, como cada año por estas fechas, eligen a Nuevo Progreso como su lugar de diversión, pero también para atender necesidades de salud y abastecerse de medicamento, ya que en sus lugares de origen el costo es hasta 10 veces mayor.