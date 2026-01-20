Instalan 5 nuevos comedores del bienestar en Tamaulipas

Los municipios de Tampico, Méndez, Burgos, El Mante y Xicoténcatl fueron beneficiados con la instalación de "Comedores del Bienestar", recintos en los cuales podrán recibir las personas una alimentación adecuada.

¿Qué son los Comedores del Bienestar?

La secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, dijo que el objetivo de estos espacios es otorgar comida caliente todos los días a través de un convenio entre el gobierno estatal y los ayuntamientos, donde se dividen los recursos para poder ayudar a la población vulnerable.

"Actualmente se atiende entre 40 y 60 comensales en cada uno de los 60 Comedores del Bienestar, donde además de recibir alimentos de calidad, son un lugar de encuentro, ya que propician la convivencia sana y el fortalecimiento de los lazos comunitarios".

Detalló que actualmente operan 60 recintos en diversos municipios del estado, en donde laboran un promedio de 174 voluntarias que acuden a servir un almuerzo y una comida, de lunes a viernes, en horarios establecidos, a un promedio de 2 mil 627 personas.

Detalles sobre el programa Alimentando tu Bienestar

Casas González agregó que otro programa que se amplía es "Alimentando tu Bienestar", el cual atenderá este año a más de 300 mil personas radicadas en el estado que se encuentran en carencia económica.

Dijo que el proceso de licitación para designar la proveeduría de este programa se realizará en los meses de enero y febrero, para iniciar de inmediato con la primera entrega de los paquetes alimentarios correspondientes a este año.