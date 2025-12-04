Entregan pupilas de la Virgen de la Misericordia en Tamaulipas

Se entregaron las pupilas de la Virgen de la Misericordia, bendecidas por el Papa León XIV, al Santuario de la Virgen del Chorrito, las cuales fueron colocadas en la monumental obra mariana que será inaugurada el próximo 12 de diciembre.

Fue la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, quien entregó este miércoles las piezas que forman parte de la última parte del ensamblaje de la escultura metálica de la Virgen de El Chorrito.

Familias de Ciudad Victoria, Padilla, Güémez, San Carlos, San Nicolás, Villagrán, Mainero y regiones aledañas como Linares y Nuevo León, aprovecharon la oportunidad de tocar y tomarse la tradicional foto del recuerdo.

Las pupilas de la Virgen fueron bendecidas el pasado 9 de noviembre por el Papa León XIV en la Santa Sede; posteriormente fueron entregadas en Tamaulipas por el padre Salvador Paniagua al gobernador Américo Villarreal Anaya y la doctora María de Villarreal.

Detalles sobre la entrega de las pupilas de la Virgen

La escultura será observada en lo alto del cerro, muy cerca de la emblemática cascada del santuario, lo que detonará a este centro turístico religioso como el más importante del noreste del país y del sur de Texas.

El municipio de Hidalgo se alista para recibir a miles de peregrinos y visitantes con la histórica inauguración de la monumental Virgen de la Misericordia. Este 12 de diciembre, la imponente escultura será bendecida y abierta al público.

Impacto turístico de la escultura en la región

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que la obra generará importantes beneficios para los habitantes de la región, en particular para los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, Padilla y otras comunidades donde se impulsa la actividad turística.

"Además, se complementará con dos rutas, que estamos preparando, una de turismo cultural y otra de naturaleza, para enriquecer la estancia de los visitantes al centro turístico-religioso más visitado del noreste de México", señaló el funcionario estatal.

Se proyecta que la imagen atraerá a miles de visitantes al año, así como peregrinos de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y el norte del país, entre otras entidades más.