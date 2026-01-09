Desaparecen tras bestial accidente

Severos daños materiales y posibles heridos de gravedad dejó como saldo un bestial percance la tarde del miércoles en Brisas del Campo.

¿Cómo ocurrió el accidente en Brisas del Campo?

Lo más perturbador de todo, fue que al arribar las autoridades, las unidades participantes, ya no se encontraban en el sitio.

No obstante, testigos del incidente captaron en gráficas la magnitud del choque.

Sí bien, debido a las circunstancias posteriores a la colisión, no se sabe a ciencia cierta qué tipo de vehículos participaron, la certeza es que el accidente fue grave.

Detalles confirmados sobre el choque en Reynosa

La fuerza del encontronazo propició que el motor de uno de los vehículos participantes, saliera proyectado varios metros.

Sobre media avenida República Mexicana que quedó la máquina a gasolina, como mudo testigo de la gravedad del hecho vial.

Al arribar agentes y peritos de Tránsito, amabas unidades ya no se encontraban en el lugar.

No hay más información sobre cómo fueron retiradas del punto de la colisión.