Choque frontal deja 5 muertos

Encontronazo entre dos camionetas una Pick-Up y otra cerrada dejó como saldo cinco personas fallecidas y cuatro lesionadas de Gravedad; hechos registrados este domingo en el kilómetro 92 de la carretera federal 83 a Zaragoza entre los entronques Matamoros- Monterrey, cerca de las Carnitas "El Atorón" del municipio de Güémez, Tamaulipas.

En este fatal accidente participó una camioneta Nissan Frontier y una camioneta Mazda, unidades que prácticamente quedaron destrozadas en el encontronazo, quedando en la zona algunos cuerpos sin vida y otros prensados en el interior de las unidades.

Los heridos fueron trasladados en ambulancias a unidades médicas de la capital del estado; en tanto que al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia para dar fé de los cadáveres, además de abrir una carpeta de investigación para identificar los cuerpos sin vida.



