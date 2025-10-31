Desmantelan célula criminal en Abasolo

A través del operativo "Operación Frontera Norte´´ las fuerzas federales desmantelaron parte de una célula criminal que opera en el municipio de Abasolo, Tamaulipas.

En este golpe a la delincuencia organizada fueron detenidos 15 personas del sexo masculino, a quienes se les aseguraron cuatro vehículos, cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos y diversas dosis de droga.

Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal, realizaban recorridos de vigilancia y de reconocimiento, detectando en una zona despoblada un campamento.

Tras asegurar la zona los agentes de las fuerzas federales lograron someter a 15 integrantes de un grupo delincuencial, asegurándoles una gran cantidad de municiones, armas largas, chalecos, y vehículos.

El "Operativo Frontera Norte", está dando muy buenos resultados en las acciones que se vienen emprendiendo a lo largo y ancho del estado de Tamaulipas, tras asestar duros golpes al narco en la entidad.

El despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en las zonas rurales de Tamaulipas y reducir la incidencia de delitos relacionados con la portación de armas y narcotráfico.



