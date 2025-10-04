Secretaría de la Mujer lleva Asamblea a Tula

TULA, Tamaulipas

En la quinta asamblea "Voces por la igualdad y contra las violencias" organizada por la secretaría de las mujeres del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobierno de Tula que encabeza René Lara Cisneros, se votaron ocho acuerdos para transmitir lo que las mujeres de Tula requieren para el ejercicio y disfrute libre de sus derechos.

La senadora Olga Sosa Ruíz, señaló la importancia de las asambleas que son "un espacio seguro para visibilizar los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres", y reconoció que las Asambleas desarrolladas en Tamaulipas son parte de un ejercicio único e histórico de la primera Secretaría de la Mujer del país y su titular, Citlalli Hernández Mora.

La legisladora morenista señaló: "Las mujeres no están solas. Ni la injusticia, ni las violencias familiar, laboral, obstétrica, ni el feminicidio deben normalizarse como estadística. La memoria se construye empoderando, fortaleciendo derechos, educando a las nuevas generaciones."

La Asamblea congregó a mujeres jóvenes, madres de familia, abogadas, quienes hablaron libremente de los problemas que más les aquejan a las mujeres, así como de las necesidades para garantizar la salud y lograr la igualdad salarial.

En el gobierno de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, las mujeres tienen más y mejores oportunidades, su voz es escuchada y su participación valorada.

La Asamblea reunió al presidente municipal René Lara, la titular del DIF Macarena Inurrigarro, la titular de Mujeres Tamaulipas, Marcia Benavides, así como Monserrat Arcos, directora de vinculación de la Secretaría de la Mujer del gobierno de México y la diputada local Yuriria Iturbe.



