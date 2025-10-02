Aseguran armamento

Padilla, Tam.

Agentes de la Guardia Estatal, aseguraron dos camionetas en el kilómetro 41 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del municipio de Padilla; los hombres armados que estaban en ellas huyeron al percatarse de la presencia de las autoridades policiacas.

En el interior de una camioneta Ford, blanca y una Chevrolet, negra, fueron localizados 12 cargadores, 2 porta cargadores y 2 cubetas con artefactos metálicos conocidos como "Poncha Llantas".

Tras inundarse el punto carretero de patrullas los integrantes de la célula criminal, huyeron entre el monte, desde donde accionaron las armas de fuego en contra del convoy de patrullas de la Guardia Estatal, que repeler la agresión.

Trascendió que las autoridades detectaron a seis individuos que se metieron al monte.

Este aseguramiento se realizó, tras atender los elementos policiacos de la Secretaria de Seguridad Pública de Tamaulipas, reporte de la presencia de hombres armados en dicho punto carretero.

El operativo de los guardianes del orden se realiza después de una serie de denuncias ciudadanas a través de las plataformas de redes sociales donde señalaban la presencia de hombres armados sobre esta importante vía de comunicación.

Camioneta Ford, asegurada por la Guardia Estatal.

El viernes 26 de septiembre, un matrimonio que tiene su residencia en la ciudad de San Fernando, fue asaltado por hombres armados, despojándoos de todas sus pertenencias a la altura del ejido Libertad Campesina del municipio de Jimenez, Tamaulipas.

El matrimonio se desplazaba en un vehículo Nissan, Versa, donde también viajaba su hijo menor de edad, el cual llevaban de urgencia a la capital del estado ya que estaba enfermo.

También trascendió que, en la madrugada del martes, alrededor de las 05:30 horas, un autobús de pasajeros y otros automovilistas habrían sido víctimas de los hombres armados que mantenían un retén, para despojar de las pertenencias a los viajeros.



