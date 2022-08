Piden tomar precauciones ante calor

De acuerdo a la información del jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Iván Alejandro Ramírez Moncada, pese a las altas temperaturas que se han venido presentando en la ciudad, hasta el momento no se ha registrado un golpe de calor severo en la comunidad, sin embargo, no con esto quiere decir que no haya descompensaciones en la salud a consecuencia de estas condiciones climatológicas.