Glynnis Jiménez, alcaldesa de Soto la Marina, sale ilesa de choque

La alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez, informó que se encuentra bien tras el choque que sufrió la camioneta donde viajaba ayer por la mañana. Indicó que tanto ella, como su equipo y el conductor de la otra unidad involucrada no tuvieron lesiones graves y ya se recuperan del accidente.

Fue el miércoles cuando se reportó que la presidenta municipal tuvo un accidente vehicular cuando su unidad fue impactada por una camioneta pick-up de una empresa particular. Ella relató cómo sucedió el percance.

¿Cómo ocurrió el choque?

"Salimos de mi casa alrededor de las 8:00, 8:45 de la mañana aproximadamente; íbamos para Ciudad Victoria a una rueda de prensa que teníamos. Nos acabábamos de incorporar al puente de Soto la Marina, cuando de repente vemos la camioneta que ya venía invadiendo nuestro carril".

Explicó que el conductor de su unidad intentó evadir a la camioneta, pero ya era tarde, pues terminó impactándolos por un costado.

"No sé cuántas vueltas dimos; en mi cabeza sólo estaba pensando en cómo le iba a hacer para abrir la ventana si nos caíamos al río, cómo íbamos a salir todos".

Cuando la unidad se detuvo, rápidamente se bajaron; luego llamó a Protección Civil del municipio para que acudieran a brindar atención médica, tanto a ellos como al conductor de la unidad que los impactó.

"Gracias a Dios todos tenemos nada más golpes, esguinces en el cuello y el dolor en la cabeza, nada grave, nada qué lamentar. La persona que nos impactó venía tiene una fractura de tobillo, nada más, yo platiqué con él, estaba bien solamente el susto".

Añadió que el accidente se produjo debido a que a la unidad de la empresa privada se le zafó una llanta, la del lado del copiloto, por lo que el conductor perdió el control.