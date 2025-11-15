Detiene el ejército a Guardia Estatal

General Bravo, Nuevo León.

Agente de la Guardia Estatal es detenida, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos junto con otros tres integrantes de una célula criminal que operaba en el municipio de General Bravo y Linares, Nuevo León.

A los detenidos se les aseguró armas de grueso calibre, equipo táctico, chalecos balísticos, radios de comunicación, cargadores y municiones, así como tres camionetas.

Este importante golpe al crimen organizado se realizó con técnicas de investigación e inteligencia, acciones en donde participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional y Fuerza Civil dentro del "Operativo Muralla".

La detención de los cuatro delincuentes generadores de violencia en los municipios de Linares y General Bravo, Nuevo León, se realizó en un camino de terracería cerca del Ejido Carricitos.

Mientras los elementos de las tres corporaciones policiacas peinaban la zona, detectaron a un grupo de aproximadamente 10 sujetos armados que se encontraban próximos a tres camionetas; seis delincuentes lograron darse a la fuga.

Fueron aseguradas 4 armas largas con 71 cartuchos útiles, 8 chalecos balísticos con ocho cargadores abastecidos con un total de 130 balas;18 cargadores abastecidos con 15 municiones.

Los delincuentes detenidos fueron identificados como Fernando "N" de 21 años, Sixto "N" de 29 años, Néstor "N" de 39 años y Narda "N" de 25 años, a quienes se les aseguraron; cuatro armas largas con un total de 71 cartuchos útiles; Ocho chalecos balísticos con ocho cargadores abastecidos con un total de 130 balas;18 cargadores abastecidos con 15 municiones cada uno; un vehículo Chevrolet Silverado, con placas del Estado de Arkansas, Estados Unidos; Dos cascos balísticos; nueve radio frecuencias; una camioneta Toyota Tacoma sin placas de circulación; una camioneta GMC Denali sin placas de circulación.

Sobre estos hechos la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas, informó en su página oficial que, derivado de una consulta a la base de datos, se confirmó que la detenida Narda "N" pertenece a la Guardia Estatal.

En el comunicado señala que se dio vista al área de Asuntos Internos para el seguimiento correspondiente; la persona detenida fue trasladada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones pertinentes.

Los cuatro detenidos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.



