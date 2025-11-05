Alcaldesa de Soto la Marina sufre choque en carretera

La alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, sufrió un choque cuando viajaba en su camioneta durante la mañana de este miércoles. Las autoridades informaron que la presidenta municipal fue trasladada para recibir atención médica pero se encuentra estable.

El accidente vehicular se registró en el kilómetro 149, a la altura del Puente, en Soto la Marina, municipio de Tamaulipas.

"En uno de los vehículos viajaba la presidenta municipal de Soto la Marina, quien se encuentra estable y fue trasladada para recibir la atención médica correspondiente", informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Los elementos de Tránsito y Vialidad realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades del choque en donde participaron una camioneta de una empresa privada y la unidad particular de la alcaldesa Glynnis Jiménez.