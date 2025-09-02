Tragedia en Padilla: dos trabajadores mueren atrapados en alcantarilla, uno más resulta herido

Padilla, Tamaulipas.- Lo que inició como una jornada laboral rutinaria terminó en tragedia para tres empleados de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Padilla, quienes quedaron atrapados en una alcantarilla a la altura del kilómetro 46 de la carretera Victoria–Matamoros.

De acuerdo con el Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, los trabajadores realizaban maniobras cuando fueron sorprendidos por acumulación de gas metano al interior de la infraestructura.

En una primera acción, uno de los empleados fue extraído con vida y trasladado a un hospital, sin embargo, cuando un grupo especializado ingresó con equipo autónomo en búsqueda de los otros dos, ya habían perdido la vida.

"Se trató de tres personas, empleados de COMAPA Padilla. Lamentablemente, dos fallecieron y una más resultó lesionada", confirmó el funcionario estatal.

En las labores participaron brigadistas de Protección Civil Tamaulipas, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Guardia Nacional, Guardia Estatal, Fiscalía del Estado y personal de Protección Civil de Padilla, quienes coordinaron los trabajos hasta concluir la extracción.