Heridos 4 médicos de IMSS Bienestar

Encontronazo entre dos camionetas dejó como saldo seis personas lesionadas, dos alumnas de secundaria y cuatro médicos de la Secretaría de Salud, adscritos al IMSS Bienestar.

El accidente automovilístico se registró este miércoles en el kilómetro 74+500 de la carretera estatal Norias-Cruillas-Burgos, informaron las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos.

En ambulancias del Centro Regional de Emergencias San Fernando, así como de Protección Civil de los municipios de Méndez y Burgos, fueron trasladados los heridos a diversas instituciones médicas de San Fernando y de Linares, Nuevo León.

Paramédicos de las beneméritas instituciones brindaron los primeros auxilios a dos alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Número 40 "Irene Treviño Rodríguez", quienes fueron llevadas a clínicas de Linares, Nuevo León.

En tanto que los doctores David Reséndiz, Raquel Obregón, Eliud Jiménez y Brenda Castillo, fueron trasladados al área de urgencias del Hospital General de San Fernando, Tamaulipas.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba el médico David Reséndiz, este fue trasladado a una institución médica de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

En este aparatoso accidente frontal participó una camioneta Toyota Tacoma blanca y una camioneta Chevrolet tipo Colorado blanca, propiedad del IMSS Bienestar.

Trascendió que las estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Número 40 "Irene Treviño Rodríguez" salían de la localidad de Burgos rumbo a la capital del estado, donde estarían participando en un concurso de robótica.