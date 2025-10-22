Mueren dos personas en choque en carretera Victoria-Matamoros

Un choque entre un vehículo y una camioneta dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos; hechos registrados la mañana de este miércoles en el kilómetro 119 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del ejido El Encinal del municipio de Santander Jiménez.

¿Qué ocurrió?

Paramédicos del Centro Regional de Emergencias San Fernando y de Protección Civil del municipio de Santander Jiménez, en estos momentos realizan maniobras para rescatar los cuerpos sin vida que se encuentran prensados en el interior de las unidades de fuerza motriz