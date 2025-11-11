Choque entre camioneta y camión de valores dejó un muerto y 2 heridos en Burgos

Fuerte accidente entre una camioneta y un camión de valores dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos de gravedad, informaron autoridades que tomaron conocimiento de los lamentables hechos.

El fatal accidente se registró la tarde de este martes sobre la carretera estatal Burgos-Méndez a la altura del ejido Labores de la Paz del municipio de Burgos Tamaulipas.

Entre los fierros retorcidos de una camioneta Pick-Up, color verde, quedó el cuerpo sin vida de Poncho de "L", quien presuntamente falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos.

En una ambulancia de Protección Civil del municipio de Burgos fueron trasladados al área de urgencias del Hospital General de San Fernando Daniel "R" de 42 años y otra persona, quienes son empleados de la empresa de valores denominada COMETRA.

Paramédicos de la benemérita institución informaron que los lesionados presentan golpes contusos y hematomas en diversas partes del cuerpo, además de probables fracturas en extremidades.