Tragedia en Hidalgo: un muerto y seis heridos en accidentes carreteros

Un abuelito que se desplazaba en su bicicleta fue atropellado y aplastado por un vehículo que se desplazaba a exceso de velocidad; percance en donde también se registró la volcadura de una camioneta que dejó seis personas de la tercera edad heridas.

Los lamentables hechos se registraron la tarde de este lunes en el tramo carretero que conduce del entronque a la carretera federal Monterrey, hacia Santa Engracia, a la altura del Ejido la Diana del municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

Detalles del accidente en la carretera de Hidalgo

En el lugar quedó el cuerpo sin vida del señor José "F" de 71 años que manejaba una bicicleta, quien murió aplastado. Después de ser proyectado por un vehículo Volkswagen, tipo Jetta, unidad de fuerza motriz que era guiada por un joven.

Las autoridades policiacas que tomaron conocimiento de los hechos informaron que el ahora occiso se desplazaba de oriente a poniente en su bicicleta sobre la carretera estatal con dirección a Santa Engracia; atrás de él se desplaza una camioneta Ford Pick-Up en el cual viajan alrededor de seis integrantes de una familia, todos adultos.

El conductor de la camioneta, al visualizar el accidente pierde el control de la unidad, saliendo de la cita asfáltica y volcar, resultando lesionados seis personas adultas.

En ambulancias de grupos de auxilio y de la Cruz Roja Mexicana, fueron trasladados a instituciones médicas de la capital del estado.