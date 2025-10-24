Yaneth Quiroz, de Tamaulipas, clasifica al Mundial de Karate en Egipto

La tamaulipeca Yaneth Quiroz clasificó al Mundial de Karate en Egipto donde representará a Tamaulipas y a México.

Hace unos días, la atleta originaria de Nuevo Laredo logró su boleto, en el torneo clasificatorio que se realizó en París, para la Copa del Mundo de Karate en la modalidad de Kata en la categoría élite.

En noviembre próximo, Yaneth Quiroz viajará a Egipto para participar en el mundial, mientras seguirá su preparación. La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, felicitó a Yaneth por su pase al encuentro mundial. "Es un orgullo verte clasificar al Mundial de Karate en Egipto. Tu constancia, disciplina y esfuerzo te han llevado a alcanzar grandes logros, y este es solo uno más en tu camino".

¿Qué dice Yaneth sobre el apoyo recibido?

Por su parte, Yaneth agradeció el apoyo que le ha brindado el gobierno municipal para alcanzar sus sueños. "Desde el 2021, he tenido la fortuna de contar con alguien que de verdad cree en mí y me respalda en todo: mi presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas. Ella ha sido la única autoridad que me ha apoyado al 100%, acompañándome en cada competencia, en cada meta y en cada desafío que he enfrentado".

Añadió que gracias al apoyo recibido pudo enfocarse a entrenar y a preocuparme un poco menos en cómo iba a conseguir el recurso. "Cada medalla que he ganado y cada logro que he alcanzado han sido gracias a ella también".