Brilla Nuevo Laredo con la Navidad

La Navidad volvió a iluminar a Nuevo Laredo con una noche cargada de emoción y magia. Cientos de familias se reunieron este miércoles en el Parque Viveros para presenciar el encendido del monumental pino navideño y la apertura oficial del Viveros Mágico, que este año duplicó su atractivo con 200 figuras gigantes y más de 200 mil luces LED.

¿Cómo se vivió el encendido del pino navideño?

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acompañada por su esposo Óscar Mario Hinojosa y por la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas, encabezó la ceremonia ante miles de asistentes que, entre aplausos, fotografías y videos, fueron testigos del momento en que el parque se transformó en un escenario luminoso lleno de color y fantasía.

Desde el atardecer, las familias comenzaron a llenar el nuevo espacio cultural. Villancicos, presentaciones artísticas y el ambiente cálido que caracteriza a las celebraciones decembrinas marcaron la antesala del esperado encendido.

Cuando la alcaldesa activó el interruptor, una ola de luz recorrió cada rincón del parque: el pino navideño, imponente y brillante, se elevó hacia el cielo mientras niñas y niños observaban maravillados cómo la Navidad cobraba vida frente a ellos.

Detalles del Viveros Mágico y su iluminación

A su alrededor, túneles iluminados, villas navideñas, estructuras monumentales y una constelación de diseños gigantes el doble que el año anterior dieron forma a un recorrido visual que arrancó sonrisas y expresiones de asombro.

Durante su mensaje, Canturosas Villarreal señaló que esta celebración representa la unión y la esperanza que caracterizan a las familias neolaredenses: "La Navidad es un tiempo de encuentro, de valorar a quienes amamos y de agradecer lo que somos como comunidad. Que cada luz de este parque nos recuerde que unidos somos más fuertes y que estas fiestas son una oportunidad para compartir, abrazar y soñar juntos", expresó.

Mensaje de la alcaldesa sobre la unión familiar en Navidad

Dijo que el nuevo Espacio Cultural y Artístico del Parque Viveros simboliza también el compromiso de su administración con la recuperación y dignificación de los espacios públicos.