Vinculan a proceso a hombre por abuso a menor de edad en Nuevo Laredo

Por abuso a menor fue vinculado a proceso Edgar Eduardo "C", delito cometido en Nuevo Laredo, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La vinculación a proceso de Edgar Eduardo "C", por el delito de abuso sexual agravado a una persona menor de edad, fue dictada por la autoridad judicial, luego de que el agente del Ministerio Público presentó elementos de prueba que implican al hoy imputado.

Los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2024, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Alianza para la Producción del municipio fronterizo de Tamaulipas. El juez de Control, a petición del Representante Social, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La vinculación a proceso de Edgar Eduardo "C" es un paso importante en la búsqueda de justicia para la víctima. La medida de prisión preventiva busca garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo sin interferencias.