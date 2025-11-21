Estudiantes de Nuevo Laredo impactan con vestimenta revolucionaria en desfile conmemorativo

Este 20 de noviembre se conmemoró el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y para ello se prepararon vistosos y coloridos contingentes que participaron en los desfiles en los municipios del territorio mexicano, pero hubo uno que acaparó la atención por su genial vestuario.

Se trata de un grupo de estudiantes de una escuela de Nuevo Laredo que se llevó aplausos y captó la atención de los asistentes al evento y sobre todo en redes sociales.

Rápidamente se hizo viral su participación, pues lucieron vestuarios inspirados en la época de la Revolución Mexicana, sin olvidar las armas y las carretas usadas en este movimiento que marcó la historia del país.

A lo largo del trayecto hasta llegar al templete donde estaban las autoridades municipales, el contingente acaparó las miradas, los asistentes no dejaron pasar la oportunidad para tomar fotografías y videos de los estudiantes.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se hicieron virales por su icónico vestuario. Este evento no solo celebró un hecho histórico, sino que también mostró la creatividad y el compromiso de los jóvenes con su patrimonio cultural.