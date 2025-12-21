Guardia Estatal recupera camioneta con reporte de robo en Nuevo Laredo

Personal de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo recuperaron un vehículo robado. Se trata de una camioneta Honda CR-V, color negro, sin placas de circulación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que los elementos hacían recorridos de seguridad en la colonia Buena Vista, cuando detectaron un vehículo en aparente estado de abandono y mal estacionado a un costado de la cinta asfáltica, sobre la calle Privada Londres, entre Bravo y 15 de Junio.

Al no localizar al conductor tras una inspección visual en el sitio, los elementos procedieron a verificar el estatus legal de la unidad mediante las plataformas REPUVE y Plataforma México, confirmando que contaba con reporte de robo.

La camioneta recuperada fue identificada como una Honda CR-V, que había sido reportada como robada, lo que resalta la efectividad de las acciones de la Guardia Estatal en la región.

Este tipo de acciones contribuyen a la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en Nuevo Laredo, al abordar de manera efectiva el problema del robo de vehículos.