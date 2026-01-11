Activan jornada de vacunación

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, invita a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación que se llevará a cabo los días 13 y 14 de enero, como parte de las acciones permanentes de su administración para proteger la salud y el bienestar de las familias neolaredenses.

¿Qué vacunas se aplicarán en la jornada?

La presidenta municipal destacó que esta jornada forma parte de una política pública preventiva, enfocada en fortalecer las defensas de la población y reducir riesgos a la salud, especialmente entre los sectores más vulnerables. Durante ambos días se estarán aplicando de manera gratuita las vacunas contra la influenza, dirigida a personas desde los 6 meses de edad; neumococo, para mayores de 50 años; así como la vacuna contra COVID-19, con el objetivo de cuidar la salud de todas y todos.

"En este gobierno tenemos muy claro que el bienestar de las familias es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad. Por eso, los invitamos a aprovechar esta jornada de vacunación, a cuidarse y a cuidar de quienes más quieren", expresó la alcaldesa.

Detalles de la jornada de vacunación en Nuevo Laredo

La jornada de vacunación se realizará en las instalaciones de la Dirección de Salud Municipal, ubicadas en Maclovio Herrera s/n, entre Morelos y Juárez, en la colonia Ojo Caliente, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a acudir de manera responsable y aprovechar este servicio rápido y seguro, que forma parte del compromiso de esta administración con la salud pública y la prevención.