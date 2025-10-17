Habrá vacunación drive thru en Nuevo Laredo

En Nuevo Laredo habrá una jornada de vacunación modalidad drive thru, es decir la población no tendrá que bajarse de su auto y podrá recibir la dosis contra la influenza.

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, informó que la campaña será este sábado 18 de octubre en el conocido Monumento a Fundadores en Avenida Vicente Guerrero S/N y Héroes de Nacataz.

"Familia, tendremos una Jornada de Vacunación contra la Influenza, será modalidad drive thru, es muy sencillo y rápido, no tendrán que bajarse del auto".

¿Cuáles son los requisitos para recibir la vacuna?

Cabe señalar que esta vacuna se aplicará a niños de 6 meses en adelante, jóvenes y adultos de todas las edades.

Y los documentos que deben llevar son los siguientes:

Niñas y niños a partir de los 6 meses su cartilla de vacunación

Adultos, una identificación oficial

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Tamaulipas es importante que la población se vacune contra la influenza, al ser un padecimiento que incrementa durante la próxima época invernal.