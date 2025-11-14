Presenta modelo de transformación de Nuevo Laredo

Con una ponencia que destacó por su visión estratégica y resultados concretos, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó en el Congreso Internacional de Infraestructura Turística, celebrado en la ciudad de Tampico, donde expuso ante autoridades federales, estatales, municipales, expertos y empresarios la transformación urbana sin precedentes que vive la frontera más importante de América Latina.

¿Qué ocurrió?

La alcaldesa formó parte del foro "Oportunidades de inversión: infraestructura de calidad para un turismo sostenible", junto a Yvette Valenzuela Becerra, titular de la Unidad de Banca de Empresas de Bancomext; Mónica Zacil Villarreal Anaya, alcaldesa de Tampico; Héctor Flores Santana, presidente de la Comisión Nacional de Turismo de Coparmex; y Quel Galván Pelayo, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Empresarial en Infraestructura Privada de la CMIC, quien fungió como moderador.

Durante su participación, Canturosas Villarreal presentó la Estrategia de Transformación Urbana Integral que su gobierno ha impulsado en Nuevo Laredo, basada en tres ejes fundamentales: conectividad, urbanización y seguridad, con los cuales se ha logrado consolidar a la ciudad como un destino atractivo, competitivo y seguro para la inversión y el turismo.

¿Cuál es la visión de la alcaldesa?

"En Nuevo Laredo hemos entendido que la infraestructura de calidad es sinónimo de turismo sostenible. Construimos confianza, y ese es el cimiento más sólido para atraer inversión turística y comercial", subrayó la alcaldesa.