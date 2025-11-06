Activan más obras en Nuevo Laredo

La transformación de Nuevo Laredo avanza, gracias al compromiso del Gobierno Municipal. Familias de las colonias La Fe, Villas de la Fe y Unidad Nacional hoy disfrutan de espacios renovados, calles más seguras e infraestructura que mejora su calidad de vida, con la entrega de nuevas obras que fortalecen el desarrollo urbano y social del sector poniente de la ciudad.

¿Qué obras se han entregado?

La rehabilitación del área recreativa ubicada en Bulevar Tula entre Lauro del Villar y Eva Sámano, en la colonia La Fe, representó una inversión de 791 mil 165 pesos con una superficie de 3 mil 500 metros cuadrados, beneficiando directamente a mil 206 habitantes. Durante la entrega, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que estas acciones son muestra del compromiso de su gobierno con el bienestar y la dignidad de las familias neolaredenses.

"Cada obra que entregamos representa un paso más hacia la ciudad moderna, segura y con oportunidades que todos merecemos. Seguiremos trabajando para que ningún sector se quede atrás, porque nuestro objetivo es que cada familia viva mejor y con orgullo en su colonia", afirmó la presidenta municipal.

También se entregaron otras obras complementarias que fortalecen la infraestructura urbana del poniente de la ciudad como la construcción de Banquetas Etapa 1 por Eva Sámano entre Villagrán y Tula, en la colonia Villas de la Fe, con una inversión de 601 mil 238 pesos y una superficie de 522 metros cuadrados. La construcción de Banquetas por Coahuila entre Carmen Galván de Garza y Prolongación Viena, en la colonia Unidad Nacional, con una inversión de 155 mil 738 pesos y la construcción de Drenaje Pluvial en Bulevar Anáhuac entre Albania y Carmen Galván de Garza, también en la colonia Unidad Nacional, con inversión de 327 mil 656 pesos.

¿Cuál es el impacto de estas obras?