Mujer muere en accidente en carretera de Nuevo Laredo

Un accidente en la Carretera Federal 85 de Nuevo Laredo dejó como saldo de una persona fallecida.

El percance ocurrió durante la tarde de este jueves a la altura del kilómetro 180, entre un tractocamión y una camioneta.

Automovilistas que pasaron por el lugar, dieron aviso al C4 y personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero del municipio de Nuevo Laredo, acudió al sitio donde se registró el choque.

Al arribo de los efectivos de la Guardia Estatal una mujer fue encontrada aparentemente sin signos vitales, confirmando más tarde su deceso las autoridades correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) ha reportado diversos accidentes en las carreteras del estado durante este jueves.