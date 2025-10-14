Muere mujer tras explosión de casa en Nuevo Laredo

Una mujer perdió la vida tras la explosión de una vivienda en la colonia Infonavit en Nuevo Laredo debido a la acumulación de gas. Tres personas más resultaron heridas.

Fue la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, quien informó en sus redes sociales de la lamentable pérdida de Ani Lu Aguilar Campos, vecina de la colonia Infonavit.

"Mis oraciones y mi corazón están con su familia en este momento tan doloroso. Cuentan con todo mi apoyo y solidaridad ante esta lamentable situación".

En un inicio, la alcaldesa informó que cuatro personas estaban internadas en el hospital debido a lesiones a causa de la explosión, una de ellas de gravedad y minutos después se confirmó su deceso.

La presidenta municipal dijo que se está atendiendo a las familias de la colonia Infonavit, levantando un censo de los daños junto con las áreas de Bienestar Social para conocer las afectaciones y brindar el apoyo necesario a cada vecino, así mismo Servicios Públicos Primarios y Obras Públicas realizan labores de limpieza y levantamiento de escombro.