Llega un tomógrafo al CRI de Nuevo Laredo

Como resultado de una administración responsable, eficiente y comprometida con la salud de las familias neolaredenses, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, en coordinación con el Sistema DIF Nuevo Laredo, concretó la llegada de un tomógrafo de última generación al Centro de Rehabilitación Integral (CRI), equipo que ampliará significativamente los servicios médicos especializados en la ciudad.

Para la adquisición de este moderno equipo, con capacidad de 16 a 32 cortes, el Sistema DIF Nuevo Laredo destinó una inversión superior a los 6 millones de pesos de recursos propios, reflejo del manejo transparente y eficiente de los recursos públicos, así como de la prioridad que la administración municipal otorga al cuidado de la salud.

¿Qué beneficios traerá el nuevo tomógrafo en Nuevo Laredo?

Este importante avance es posible gracias al trabajo coordinado entre el Sistema DIF y el Gobierno Municipal, así como al respaldo permanente y compromiso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien ha impulsado políticas públicas enfocadas en fortalecer el sistema de salud y brindar atención digna y cercana a la población más vulnerable.

Este tomógrafo, actualmente en proceso de instalación en el CRI, permitirá que el Sistema DIF se convierta en la única institución pública en Nuevo Laredo en ofrecer el servicio de tomografías contrastadas para personas adultas, a bajo costo y con un enfoque social, beneficiando principalmente a quienes no cuentan con seguridad social.

Detalles sobre la inversión en salud en Nuevo Laredo

La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, destacó que esta acción responde al compromiso de proteger la salud de quienes más lo necesitan, al abrir nuevas oportunidades para que familias en situación vulnerable accedan a estudios médicos fundamentales para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.

Se prevé que este nuevo servicio entre en operación a partir del año 2026, consolidando una alternativa real y accesible para miles de neolaredenses, y reafirmando el compromiso de la administración municipal de trabajar con sensibilidad, responsabilidad y visión social para mejorar la calidad de vida de las familias de Nuevo Laredo.