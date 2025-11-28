Tamaulipas ofrece tránsito seguro con Operativo Paisano de invierno 2025

En Nuevo Laredo, dio arranque el Operativo Especial Invierno 2025 del Programa "Héroes Paisanos", con el que se brinda seguridad a los connacionales que regresan a México para celebrar la temporada navideña en el territorio mexicano.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dio el banderazo de inicio del operativo en la explanada del módulo de Control de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV) del Puente Internacional Juárez-Lincoln.

Dijo que Tamaulipas está listo y preparado para recibir como se merecen a los paisanos que regresan al país en estas fiestas decembrinas. Aseguró que en la frontera tamaulipeca y en las carreteras del territorio estatal van a encontrar autoridades diligentes, honestas y dispuestas para acompañar su retorno brindando seguridad.

"En Tamaulipas los recibimos con los brazos abiertos y con la convicción de que su regreso merece seguridad, respeto y un trato digno".









¿Cuál es la importancia del operativo?

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, destacó que esta ciudad fronteriza es el punto de acceso preferido de más de 150 mil compatriotas, quienes dinamizan sectores clave como la hotelería, el sector restaurantero, las estaciones de servicio y el comercio local.

Por su parte, Seguismundo Doguín Martínez, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, afirmó que Tamaulipas es nuevamente un punto estratégico para el ingreso de paisanos, ya que durante el Operativo Invierno 2024 esta oficina atendió a 182 mil 936 connacionales, lo que reflejó un crecimiento del 20.95% respecto al flujo del año anterior, destacando Nuevo Laredo, Matamoros y Anzaldúas en Reynosa, entre otros puntos.

"Este año durante el operativo se refuerza de manera especial la coordinación institucional, destacando la seguridad de carreteras, la agilización de denuncias, la información oportuna, el apoyo de emergencias mecánicas, la atención médica, la coordinación de la línea 911, la difusión de dichos servicios y el acompañamiento con atención de quejas".

¿Qué servicios se ofrecerán a los paisanos?

Este año, el Operativo Especial Invierno 2025 del Programa "Héroes Paisanos" contará en todo el estado con 18 módulos de atención y 48 observadores que tienen la misión de informar, orientar y proteger los derechos de los paisanos durante su ingreso, estancia y tránsito por territorio nacional.



