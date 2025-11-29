Inicia protección para los paisanos

Tamaulipas está listo y preparado para recibir como se merecen a las y los paisanos que regresan a nuestro país en estas fiestas decembrinas y nos sumamos al reconocimiento, que siempre ha expresado para ellos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al dar el banderazo de inicio del Operativo Especial Invierno 2025 del Programa "Héroes Paisanos", en la explanada del módulo de Control de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV) del Puente Internacional Juárez-Lincoln, Américo Villarreal aseguró que los miles de paisanos que llegan a través de esta frontera tamaulipeca van a encontrar autoridades diligentes, honestas y dispuestas, que se han coordinado entre los tres órdenes de gobierno para acompañar su retorno brindando seguridad, toda clase de servicios y la atención que se merecen.

"La presidenta, aquí en casa y en el exterior, destaca siempre que las y los mexicanos que desde hace tiempo residen en Estados Unidos son personas trabajadoras, honestas, que se distinguen por su esfuerzo y dedicación, que cumplen con las leyes y pagan sus impuestos, que por ningún motivo merecen discriminación; al contrario, merecen respeto y reconocimiento", expresó.

El gobernador reiteró que todas las dependencias de su gobierno estarán atentas a que estos operativos sigan siendo un baluarte para nuestra entidad, una gran oportunidad también económica, en incremento constante, como se ha registrado en los últimos años.

¿Cuál es el papel de Nuevo Laredo en este operativo?

Al dar la bienvenida al evento, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas destacó que, bajo la visión de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, este programa es sinónimo de gratitud, protección y servicio a nuestros paisanos, y afirmó que Nuevo Laredo tiene un papel protagónico en esta misión, ya que es el punto de acceso preferido de más de 150 mil compatriotas, quienes dinamizan sectores clave como la hotelería, el sector restaurantero, las estaciones de servicio y el comercio local.

"A nombre del gobierno de Nuevo Laredo les reitero nuestro compromiso de trabajar incansablemente durante este periodo y este Operativo de Invierno para que, sin ninguna preocupación, sea su llegada a tiempo y a disfrutar las fiestas decembrinas", manifestó.

¿Qué cifras se manejan sobre el ingreso de paisanos?

Por su parte, Seguismundo Doguín Martínez, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, afirmó que Tamaulipas es nuevamente un punto estratégico para el ingreso de nuestros paisanos, ya que durante el Operativo Invierno 2024 esta oficina atendió a 182 mil 936 connacionales, lo que reflejó un crecimiento del 20.95% respecto al flujo del año anterior, destacando Nuevo Laredo, Matamoros y Anzaldúas en Reynosa, entre otros puntos.

"Este año durante el operativo se refuerza de manera especial la coordinación institucional, destacando la seguridad de carreteras, la agilización de denuncias, la información oportuna, el apoyo de emergencias mecánicas, la atención médica, la coordinación de la línea 911, la difusión de dichos servicios y el acompañamiento con atención de quejas". Este año, el Operativo Especial Invierno 2025 del Programa "Héroes Paisanos" contará en todo el estado con 18 módulos de atención y 48 observadores que tienen la misión de informar, orientar y proteger los derechos de las y los paisanos durante su ingreso, estancia y tránsito por territorio nacional.