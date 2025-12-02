Construyen viviendas para adultos mayores

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, entregó la obra de construcción de módulos habitacionales en el centro "Villas Vida Plena", un proyecto que fortalece las acciones de vivienda digna y atención social en beneficio de los adultos mayores por parte del Sistema DIF.

Con una inversión de 7 millones 288 mil 990 pesos, que incluye mobiliario, se edificaron dos módulos habitacionales, conformados por un total de ocho departamentos.

¿Qué beneficios ofrecen los módulos habitacionales?

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que esta obra responde al compromiso de brindar espacios seguros, funcionales y adecuados para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

"La construcción de estos módulos habitacionales Villas Vida Plena reafirman nuestro compromiso con las familias que requieren un espacio digno para vivir. Seguimos trabajando para que Nuevo Laredo sea un lugar de oportunidades y bienestar para todos", manifestó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Claudette Canturosas Villarreal, presidenta del patronato del Sistema DIF, agradeció al Gobierno Municipal por incluir en su plan de obra pública la construcción de estas villas que ayudarán a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

"Este esfuerzo de unión y de trabajo en conjunto es testimonio de compromiso compartido con quienes han dedicado su vida a construir nuestro presente y merecen un espacio digno para disfrutar su futuro; la construcción de estas casas es una manifestación clara del amor y la atención que debemos a nuestros abuelitos; sabemos que la calidad de vida de nuestros adultos mayores es esencial, y con estos nuevos hogares, estamos dando un paso importante", señaló.

Acciones del Gobierno Municipal en favor de los adultos mayores

Estos departamentos están diseñados especialmente para personas adultas mayores, quienes forman parte del programa Villas Vida Plena. Además de proporcionarles un espacio digno para vivir, cuentan con acceso a un complejo especializado donde reciben atención médica, alimentos diarios, actividades recreativas y acompañamiento integral, fortaleciendo su bienestar físico y emocional. Este modelo de atención permite garantizarles un entorno seguro, saludable y con calidad de vida.