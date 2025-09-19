Llegan apoyos a la colonia Victoria

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, visitó la colonia Victoria como parte del programa 'Presidencia Cerquita de Ti', acercando todos los servicios del Gobierno Municipal a las familias de este sector.

Durante la jornada, las diferentes dependencias instalaron módulos de atención para ofrecer soluciones inmediatas a los ciudadanos, desde programas de salud y bienestar social hasta apoyos alimentarios y asesoría en trámites.

"Estamos muy contentos de visitar la colonia Victoria, de escuchar de primera mano a la gente y, sobre todo, de dar respuestas y soluciones. Nos llena el corazón saber que podemos servir a nuestros adultos mayores y a todas las familias. Aquí estamos todos los funcionarios municipales trabajando desde temprano para brindar un mejor servicio y fortalecer este lazo con la ciudadanía", destacó la alcaldesa.

Además de los servicios directos, la presidenta municipal informó que se continúan entregando importantes obras públicas en distintos puntos de la ciudad, como parte del compromiso de esta administración de mejorar la calidad de vida de los neolaredenses.

Canturosas Villarreal reiteró que su gobierno mantiene una política de puertas abiertas, cercana y resolutiva.

"Somos una administración al servicio completamente de los ciudadanos, siempre preocupados y ocupados por darles mejores respuestas y resultados. Vamos a seguir trabajando sin descanso porque aquí no hay tiempo que perder", afirmó.