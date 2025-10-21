Dan 13 años de cárcel a Manuel "O" por homicidio en Nuevo Laredo

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas logró una sentencia de 13 años y 4 meses de prisión en contra de Manuel "O", tras ser encontrado culpable del delito de homicidio calificado.

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó la condena luego de que la autoridad ministerial acreditara plenamente la responsabilidad del hoy sentenciado en los hechos ocurridos el 7 de mayo de 2024, en un domicilio del fraccionamiento Lomas del Río, en el municipio de Nuevo Laredo.

De acuerdo con las investigaciones, Manuel "O" atacó a la víctima con un arma punzocortante, causándole heridas que le provocaron la muerte.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial ordenó que el sentenciado cubriera la reparación del daño y determinó la amonestación y suspensión de sus derechos civiles.

La Fiscalía reiteró su compromiso de procurar justicia y sancionar los delitos que atenten contra la vida y la integridad de las personas en Tamaulipas.