Reconocen labor de Carmen Lilia Canturosas

En reconocimiento a su liderazgo y la labor que ha impulsado para fortalecer la relación entre los Dos Laredos, el LULAC Concilio 12 anunció que la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, recibió la distinción como Señora Internacional de México 2026.

Este galardón destaca su contribución al desarrollo económico, social y cultural de la región, así como su papel central en la consolidación de la colaboración binacional que distingue a ambas ciudades.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Tras conocer el anuncio de su distinción, la alcaldesa expresó su gratitud y subrayó la importancia del trabajo conjunto que mantiene a las dos comunidades unidas.

"Recibo este reconocimiento no de manera personal, sino como representante del gran pueblo de Nuevo Laredo. Las dos ciudades aprendemos una de la otra; somos una sola comunidad binacional que comparte historia, economía y valores. Agradezco profundamente que mi nombre haya sido considerado y me comprometo a seguir trabajando siempre por mi ciudad y en sinergia con Laredo, Texas", destacó.

¿Qué significa este reconocimiento?

La presidenta municipal afirmó que recibir el mérito de una organización como LULAC es de suma importancia, ya que se trata de un organismo que ha impulsado el desarrollo de cientos de jóvenes latinos en Estados Unidos.

"Me llena de orgullo formar parte de esta tradición que, además de fortalecer nuestros lazos, permite que los recursos se destinen a becas para jóvenes de México y Estados Unidos. La comunidad de Laredo siempre nos ha acogido con cariño, y este reconocimiento lo comparto con todo Nuevo Laredo", agregó.

Durante el evento, la organización LULAC también anunció a la Comisionada de Parques y Vida Silvestre de Texas, Anna Benavides Galo, como Señora Internacional de Estados Unidos 2026, por su trayectoria en el servicio público y su impulso a iniciativas que benefician a la región fronteriza, la han convertido en una figura clave para el fortalecimiento de los lazos entre ambas ciudades.