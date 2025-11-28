Anuncian baja presión de agua en colonias de Nuevo Laredo

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo anunció a sus usuarios que durante este viernes se registrará baja presión en algunas colonias, debido a que personal realiza la reparación del cárcamo que fue dañado por las lluvias de hace unos días.

"Debido al arrastre que lleva el río, provocado por la tormenta de hace 2 días, entró agua a nuestro cárcamo comprometiendo dos de nuestros equipos que captan agua del río", explicó la dependencia.

Añadió que como medida de prevención, y para evitar un daño mayor a la infraestructura, los equipos fueron apagados temporalmente mientras se realizan las medidas correspondientes.

Debido a ello, más de 100 colonias abastecidas por Planta Centro notarán disminución de presión de agua durante las próximas horas.