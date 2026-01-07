Respalda alcaldesa a trabajadores de la salud

En el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una emotiva ceremonia de homenaje y reconocimiento a la invaluable labor que realizan estos profesionales de la salud, refrendando el firme compromiso de su gobierno con el fortalecimiento del sector salud en la ciudad.

Ante cientos de enfermeras y enfermeros provenientes de distintos hospitales públicos y privados, la alcaldesa entregó reconocimientos a la trayectoria de destacados integrantes del gremio, destacando su vocación, entrega y papel fundamental en la atención y recuperación de los pacientes, así como en el acompañamiento de las familias en los momentos más complejos.

Reconocimiento a la labor de enfermeras y enfermeros

Durante su mensaje, la presidenta municipal subrayó el profundo agradecimiento que Nuevo Laredo tiene con el personal de enfermería, reconociendo que su labor trasciende lo profesional para convertirse en un verdadero acto de humanidad y servicio social.

"Esos reconocimientos que hoy sostienen en sus manos son apenas un pequeño símbolo de la enorme deuda de gratitud que Nuevo Laredo tiene con ustedes. Ustedes han estado ahí en los momentos más críticos, siendo la mano que sostiene al paciente y la voz que da calma a las familias. Su trayectoria es el legado de una ciudad más sana y más humana", expresó.

Compromiso del Gobierno Municipal con el sector salud

Como parte del homenaje, el Gobierno Municipal ofreció un desayuno especial al personal de enfermería que labora en hospitales, clínicas y en diversos ámbitos del sector salud, como un gesto de reconocimiento y cercanía institucional hacia quienes diariamente cuidan la salud de la población.

Desayuno especial para el personal de enfermería

En su intervención, Carmen Lilia Canturosas reiteró que su administración mantiene una visión humanista y una política pública enfocada en dignificar el trabajo del personal de salud, impulsando mejores condiciones laborales y espacios adecuados para el desempeño de su labor.