Entregan obras de movilidad en Nuevo Laredo

En continuidad a las acciones que transforman la infraestructura urbana de la ciudad, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó dos importantes obras en beneficio de miles de familias: el recarpeteo asfáltico de la calle Pedregal de San Ángel, en la colonia Gran Boulevard, y la rehabilitación de la plaza pública en la colonia Infonavit Fundadores.

¿Qué obras se entregaron en Nuevo Laredo?

La alcaldesa inició su gira con la entrega del recarpeteo asfáltico de 4 mil 159 metros cuadrados sobre la calle Pedregal de San Ángel, entre la calle Medianera y el bulevar Luis Donaldo Colosio Murrieta, con una inversión de 2 millones 973 mil 295 pesos. Esta mejora beneficia directa e indirectamente a más de 18 mil ciudadanos, al ofrecer una vialidad segura y funcional.

Durante su mensaje, Canturosas Villarreal destacó que estas obras reflejan el compromiso de su gobierno con el bienestar de las familias y el fortalecimiento de la infraestructura urbana de Nuevo Laredo. "Cada obra que entregamos representa una mejora en la calidad de vida de nuestra gente. Seguimos cumpliendo con hechos, haciendo de Nuevo Laredo una ciudad más moderna, segura y con espacios dignos para todas las familias", expresó la alcaldesa.

¿Cuál es la importancia de la rehabilitación de la plaza?

Posteriormente, la alcaldesa entregó la rehabilitación de la plaza ubicada en Fernando Lacoste Sur y Fernando Lacoste Oriente, en la colonia Infonavit Fundadores, donde se invirtieron 1 millón 377 mil 541 pesos para renovar 960 metros cuadrados de espacio público.