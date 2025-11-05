Ampliación del puente internacional III de Nuevo Laredo lleva 90% de avance en trámites

El proyecto para ampliar la concesión y la capacidad operativa del puente internacional Nuevo Laredo III (Puente del Comercio Mundial) registra 90 por ciento de avance en los trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), conforme al Contrato No. SOP-IE-SE-263-23-D.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, recordó que este cruce fronterizo, exclusivo para el transporte de carga, cuenta con una concesión a nombre del gobierno de Tamaulipas otorgada el 30 de julio de 1996, la cual concluye en julio de 2026.

Por ello, el gobierno del estado ha impulsado gestiones técnicas y jurídicas para asegurar la continuidad operativa y la modernización de esta infraestructura clave para el comercio internacional.

¿Qué incluye la modernización del puente internacional?

La propuesta de modernización contempla la ampliación del cuerpo existente de 8 a 10 carriles y la construcción de un nuevo cuerpo paralelo de 8 carriles, para alcanzar 18 carriles en total destinados al tránsito de carga.

Con ello se incrementará el aforo, se optimizarán los accesos y se contará con mayor flexibilidad operativa para picos de demanda y procesos de revisión.

"La ampliación de este puente permitirá mejores flujos de inspección y reducirá los tiempos de cruce y costos logísticos, en beneficio de las y los transportistas y de la competitividad de Tamaulipas", señaló el secretario de Obras Públicas del estado.