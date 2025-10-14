Explosión en casa de Nuevo Laredo deja tres lesionados

Tres personas heridas y grandes daños materiales provocó la explosión de una casa en el municipio de Nuevo Laredo la mañana de este martes. Elementos de Protección Civil y Bomberos locales atienden la situación y acordonaron el área para seguridad de los vecinos.

El incidente se registró en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo. La explosión fue ocasionada por una acumulación de gas.

Elementos de Bomberos acudieron de inmediato para controlar la situación y asegurando la zona. Personal de la Guardia Estatal acudió para el apoyo con seguridad perimetral.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la vivienda afectada se encontraba deshabitada, sin embargo tres personas de las casas contiguas resultaron lesionadas. una por probable fractura y dos con quemaduras, ya fueron trasladadas al Hospital General.

El gobierno municipal informó que áreas del Gobierno Municipal Tránsito, Servicios Públicos Primarios y Bienestar Social se mantienen en alerta y preparadas para iniciar, en cuanto sea seguro, los trabajos necesarios de limpieza, reparación y apoyo a las familias afectadas.

Evacúan escuela

Como parte de las medidas de protección tras la explosión de la vivienda, estudiantes y personal docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) plantel uno ´´Profesor Ramiro Espiricueta Reyna´´ fueron desalojados del recinto ante la cercanía de las instalaciones con la casa-habitación en la que se registró una explosión esta mañana.

Un aproximado de 700 estudiantes fueron evacuados y uno fue valorado por personal de Protección Civil al presentar lesiones leves en un brazo debido a que se encontraba ceca de un ventanal que se rompió a consecuencia de la explosión.





Alcaldesa acude a supervisar daños

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, acudió a la colonia a conocer los daños ocasionados por la explosión y a atender a los vecinos que resultaron afectados. Reiteró que el gobierno municipal apoyará con el retiro de escombros y un levantamiento para apoyar a los vecinos.

"Vamos a apoyar como gobierno municipal, decirle a los vecinos que no están solos. Vamos a hacer el levantamiento de los daños para darle un apoyo a los vecinos".







