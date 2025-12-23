Alertan sobre incremento en el río Bravo en Nuevo Laredo

El nivel del río Bravo registrará un incremento gradual derivado del aumento en las extracciones de la Presa La Amistad, por lo que el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo pidió a la población evitar acercarse a las orillas del río, no realizar actividades recreativas en la zona y mantenerse atenta a los avisos oficiales que emita Protección Civil.

De acuerdo con información oficial de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el nivel del río Bravo pasará de 18.0 a 120.0 metros cúbicos por segundo. Este incremento podría reflejarse en un aumento de hasta 1.3 metros en el área de los puentes internacionales, además de una mayor velocidad del caudal, aunque se mantendrá dentro de su cauce natural.

Ante esta situación, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, activó de manera preventiva los protocolos de monitoreo y vigilancia, con el objetivo de evitar cualquier incidente y salvaguardar la integridad de la población.

Recomendaciones de Protección Civil

El director de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, Humberto Fernández Diez de Pinos, destacó que las acciones preventivas ya se encuentran en marcha. "El incremento en el nivel del río Bravo será gradual; sin embargo, estamos actuando con anticipación y responsabilidad. Nuestro personal mantiene vigilancia constante en las zonas de mayor riesgo y estamos preparados para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad", señaló.

El exhorto para la ciudadanía es evitar acercarse a las orillas del río, no realizar actividades recreativas en la zona y mantenerse atenta a los avisos oficiales que emita Protección Civil.