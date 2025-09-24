Llevan bolsa de trabajo a colonias

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó a cabo este lunes 22 de septiembre el programa "Empleo en tu Colonia", instalándose en el estacionamiento de Soriana Carrizo, ubicado en la colonia Buenavista.

Durante la jornada se ofrecieron más de 400 vacantes de diferentes sectores, entre ellos transportistas, agencias aduanales, así como empresas comerciales y de servicios, con el propósito de acercar oportunidades laborales a la ciudadanía y fortalecer la economía familiar.

Entre las empresas participantes destacaron Decking Services, UMAN, Zoar (Cosepsi), TSI Logística Fronteriza, Kenworth, City Club, Soriana, Senda City, PABS (Programa de Apoyo de Beneficio Social), Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Tracusa y Mexlog, quienes brindaron información y recepción de solicitudes de manera directa a las y los asistentes.