Nace cría de bisonte americano

A las 6:00 de la mañana de este sábado nació en el Zoológico de Nuevo Laredo una cría de bisonte americano, resultado del programa de conservación que impulsa este recinto y que continúa dando frutos en favor de la preservación de especies.

Daniel Del Fierro Cárdenas, director del Zoológico y Acuario de Nuevo Laredo, informó que el nacimiento ocurrió sin complicaciones, gracias a la excelente habilidad materna de la hembra. A tan solo dos horas de haber llegado al mundo, la cría ya se encontraba de pie y poco después inició su alimentación, mostrando un desarrollo favorable desde el primer momento.

El funcionario destacó la relevancia de este acontecimiento al tratarse de una especie que en el pasado estuvo en peligro de extinción debido a la caza desmedida, y subrayó que el trabajo conjunto de gobiernos, zoológicos y organizaciones no gubernamentales ha sido clave para la recuperación del bisonte americano.

Este nacimiento se suma a otros recientes en el Zoológico de Nuevo Laredo, entre ellos el de una cebra, un dromedario, una guacamaya y monos titís, lo que reafirma el compromiso del recinto con la conservación y reproducción de especies en beneficio de la biodiversidad.