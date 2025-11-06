Colocarán primera piedra del tren Nuevo Laredo-Saltillo

Será este viernes cuando se coloque la primera piedra del tren Nuevo Laredo-Saltillo, informó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Dijo que en la ceremonia estará presente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de un enlace en vivo a la conferencia mañanera.

El mandatario tamaulipeco detalló que el evento tendrá lugar en la ciudad de Nuevo Laredo, un punto estratégico por su conexión comercial con Estados Unidos y su posición como principal frontera terrestre del país.

Agregó que la ceremonia será presidida en dicha ciudad por Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, contando además con la participación de autoridades municipales, representantes del sector y empresarios de la región.

¿Qué importancia tiene el tren para la región?

Dijo que el tren, que cubrirá la ruta Nuevo Laredo-Saltillo-Ciudad de México, es un proyecto ferroviario de alta relevancia para el desarrollo logístico y económico y marca un nuevo paso en la conectividad del norte del país, con impactos directos en el transporte de carga, la competitividad industrial y la integración comercial con Estados Unidos. Además, dijo, consolida a Tamaulipas y a Nuevo Laredo como nodos clave en el corredor económico del noreste mexicano.