Intensifican prevención del suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales (IMPACTA), bajo la dirección de Hugo Magaña, reforzó sus acciones de información y atención psicológica gratuita a la comunidad neolaredense.

Durante todo el mes de septiembre, IMPACTA llevará a cabo módulos de información, actividades de reflexión y dinámicas en plazas públicas, instituciones educativas y empresas, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de hablar del suicidio y saber cómo actuar ante una situación de riesgo.

"Muchas veces la gente no sabe qué responder cuando alguien se acerca y dice que quiere suicidarse. Esta dinámica busca sensibilizar a la población, brindar herramientas y recordar que no están solos, que en IMPACTA hay apoyo psicológico gratuito y disponible de inmediato. Queremos que la población sepa que hay opciones, que no están solos y que pedir ayuda es un acto de valentía. Cada palabra de aliento puede salvar una vida", agregó Magaña.

Actualmente IMPACTA atiende 175 pacientes relacionados con ideación o intentos suicidas, siendo la mayoría de ellos hombres entre los 19 y 38 años de edad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, en lo que va del año se han registrado 35 suicidios en el estado, de los cuales 4 ocurrieron en Nuevo Laredo.

Si bien los índices en la ciudad se consideran bajos, las autoridades recalcan que la meta es llegar a cero casos, por lo que resulta esencial promover campañas de prevención y abrir espacios de atención accesibles para toda la población.