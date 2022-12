Pide la APA cuidar mascotas ante temperaturas congelantes

"Están anunciado y, como cada año, la temporada invernal es muy pesada tanto para las personas y no se diga para los animalitos. Y sí hay un pronóstico muy alarmante donde se viene un exceso de frío, entonces le pedimos a la ciudadanía, a las personas que tengan a sus mascotas que las tengan bien protegidas del frío",



"Y hacemos un llamado contundente a las personas que tienen una mascota como guardián, a que también los protejan. El que sea de guardia no quiere decir que no sientan o que no sufran de frío", mencionó Mari Jimenez, socia activa de la Asociación Protectora de Animales.

EXHORTO

La representante de la APA en la ciudad, pide a la ciudadanía que incluso si ven algún perro callejero, le pongan cajas de cartón con ropa que no usen, para que ellos de esa manera se resguarden de las bajas temperaturas que se esperan a partir de esta noche y que permanecerán hasta el siguiente lunes. Y que los dueños de mascotas, si es posible, les construyan un pequeño espacio donde se resguarden del aire y frío.

En cuanto a los días festivos que estamos por vivir, los días 24 y 31 de diciembre, donde las personas acostumbran a encender fuegos pirotécnicos, de los cuales muchos son explosivos, hace el llamado a que eviten esta acción, ya que por estos motivos muchos perros se pierden, otros sufren graves heridas al tratar de resguardarse.

"He visto que hay un vendaje especial que se les hace a los perritos. Actualmente, se tiene acceso a ese marre en las diferentes plataformas en internet. Para que lo hagan y se lo apliquen a sus mascotas, para que se sientan protegidos y no sufran daños por el miedo que les dan los cohetes", concluyó.