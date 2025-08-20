Entregan más pavimentaciones en Nuevo Laredo

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de nuevas obras de recarpeteo asfáltico que benefician a las familias de las colonias Hidalgo, Peña Benavidez, Militar y Matamoros, además de los miles de automovilistas que diariamente circulan por estos sectores.

La primera entrega de obra entregada fue el recarpeteo asfáltico en la calle General Reynaldo Garza, en el tramo comprendido entre la calle Dr. Mier y la calle José María González, en la colonia Hidalgo con una inversión de 607 mil 595 pesos con una superficie rehabilitada de 840 metros cuadrados.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que estas acciones responden a las necesidades prioritarias de la población y forman parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura urbana del municipio.

"Nuestro compromiso con la ciudadanía se refleja en acciones concretas. La obra pública es la base para construir una ciudad más funcional, segura y digna para todos. Seguiremos trabajando con responsabilidad y visión, porque estamos convencidos de que juntos es posible transformar Nuevo Laredo", afirmó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

En representación de los vecinos del sector, la señora Virginia Rodríguez, habitante de la colonia Hidalgo, expresó su agradecimiento a la alcaldesa.

"Bienvenida a nuestra colonia Hidalgo, en nombre de nuestros vecinos y mío agradecemos esta obra que nos entrega, que nos permite tener una mejor calidad de vida, gracias por siempre estar al pendiente de nuestra ciudad, no cabe duda que juntos lo hacemos posible".

Posteriormente la alcaldesa, síndicos y regidores llevaron a cabo la entrega del recarpeteo asfáltico en la calle Gutiérrez, en el tramo ubicado entre la calle General Macario Zamora y la calle Eulalio Gutiérrez, abarcando sectores de las colonias Militar y Peña Benavides.

En esta obra el gobierno municipal hizo una inversión de un millón 366 mil 892 pesos, con una superficie intervenida de 2 mil 138 metros cuadrados.

Para finalizar la entrega de obras, Canturosas Villarreal inauguró el recarpeteo asfáltico en la calle Perú, en dos tramos que abarcan de la calle Niños Héroes a calle Artículo 123 y de la calle Artículo 123 a calle Amado Nervo con una inversión total de 3 millones 161 mil 665 pesos y una superficie atendida 5 mil 789 metros cuadrados.



