Entrega alcaldesa obras en colonias

Con una inversión significativa destinada al mejoramiento de infraestructura urbana, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó y supervisó obras de pavimentación en las colonias 150 Aniversario y Francisco Villa, reafirmando el compromiso de construir una ciudad más segura, ordenada y con mejores vialidades para todas las familias.

¿Qué obras se entregaron?

En el cruce de Antonio Ramos y Emilio Madero, la alcaldesa encabezó la entrega oficial de la pavimentación con concreto hidráulico entre Emilio Madero y Límite Sur, obra del programa FISM 2024 con una inversión de 4 millones 110 mil 177 pesos. Durante el evento, la presidenta municipal destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura social. "Estas calles pavimentadas representan dignidad, seguridad y oportunidades para miles de familias. Cada peso invertido vuelve a ustedes en mejores colonias y mejor calidad de vida", afirmó Canturosas Villarreal.

¿Qué otras obras se realizaron en la zona?

Posteriormente, la presidenta municipal realizó la entrega de otra obra fundamental en la colonia Francisco Villa, correspondiente a la pavimentación con concreto por la calle José Robles, entre Ojinaga y Adelitas, también perteneciente al programa FISM 2024 donde se invirtieron 2 millones 071 mil 859 pesos. Esta obra se suma al Plan de Obra 2025 que contempla la pavimentación hidráulica en José Robles entre Paredón y otras vialidades, continuando con la rehabilitación integral del sector.

La alcaldesa aseguró que continúa firme su compromiso con la transformación de Nuevo Laredo, priorizando el bienestar de las familias y el desarrollo de colonias que por años esperaron estas mejoras fundamentales.