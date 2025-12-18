Llega oleada de paisanos

Más de 20 mil paisanos que radican legalmente en los Estados Unidos de Norte América, comenzaron a ingresar al territorio mexicano por las fronteras de Tamaulipas, para internarse al interior de la república en caravanas 2025.

Los connacionales, comenzaron a ingresar por los puentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas la madrugada de este miércoles 17 de diciembre; caravanas de paisanos que están siendo resguardadas por patrullas de la Guardia Nacional, Guardia Estatal, entre otras instituciones.

El objetivo de la comitiva es que los migrantes puedan pasar las fiestas decembrinas y el Año Nuevo en el país junto a sus seres queridos.

La caravana partió desde Nuevo Laredo, Texas, a las tres de la mañana, informó Gilda Meza, vocera de la organización no gubernamental "Migrantes Unidos en Caravana".

Gracias a acuerdos con las autoridades aduanales, el cruce por la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se realizó sin inconvenientes.

Aunque al inicio del viaje se contabilizaron 2 mil 500 vehículos, el número aumentó a 5 mil al llegar a la línea fronteriza con México.

Personal de Protección Civil de Querétaro, indicó que en cada automóvil viajan en promedio cuatro personas, por lo que se estima que el grupo está conformado por más de 20 mil personas.

En Nuevo Laredo, ya los esperaban elementos de Protección Civil de Querétaro, del Instituto Nacional de Migración y autoridades estatales de Tamaulipas.

"Estamos monitoreando a las familias desde el centro de atención de Todos M, un servicio gratuito de Fuerza Migrante, para apoyar a la organización que realiza estas caravanas", explicó Gilda Meza.

Alrededor de las 13:00 horas de este miércoles 17 de este mes de diciembre, otro nutrido grupo de connacionales ingresaron por el puente "Ignacio Zaragoza" de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, para internarse al país; la caravana de paisanos será resguardada por patrullas de la Guardia Nacional y Guardia Estatal, hasta que lleguen a los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, entre otras entidades de la república mexicana.

EL DATO

Paisanos de San Luis Potosí, Queretaro, Oaxaca y Chiapas cruzan por territorio tamaulipeco.



